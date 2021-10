Back to school, tutto sul nuovo programma di Nicola Savino: chi sono i concorrenti? C’è anche un’amatissima del GF Vip (Di domenica 10 ottobre 2021) Back to school, tutto sul nuovo programma di Nicola Savino su Italia Uno: chi sono i concorrenti? C’è anche un’amatissima ex del GF Vip. È tornato in onda con Le Iene, che conduce per il quinto anno consecutivo. Ma Nicola Savino è pronto ad iniziare una nuova avventura, al timone di un programma tutto nuovo. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 ottobre 2021)tosuldisu Italia Uno: chi? C’èex del GF Vip. È tornato in onda con Le Iene, che conduce per il quinto anno consecutivo. Maè pronto ad iniziare una nuova avventura, al timone di un. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SonoBaraz : Vorrei ritrovare il nero che quando ero bambino nel parcheggio di scuola mi regalava le statuette delle tartarughin… - andreavosti : Penuria di autisti di scuola bus negli Stati Uniti: in Massachusetts il governatore ?@CharlieBakerMA? mobilita la g… - molinike : @pierpi13 Del resto andrà in un programma che si chiama back to school.. - lgbtseungz : BACK 2 SCHOOL MV CONCEPTJDHSHAHAHABSBS - rickami45 : #prelemi Finalmente ne sappiamo di più sul programma back ti school. Chi non supera l'esame in puntata verrà elimi… -