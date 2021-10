Back 4 Blood blocca trofei e ricompense se si gioca offline, ma è davvero un problema? (Di domenica 10 ottobre 2021) Alcuni utenti di Back 4 Blood non sono propriamente soddisfatti di una scelta di design degli sviluppatori, da quanto emerge soprattutto su Reddit. Il gioco è già disponibile in Accesso Anticipato per chi ha scelto la Ultimate o la Deluxe Edition, ma iniziano già ad esserci alcuni malcontenti legati alla possibilità di giocare la Campagna in solitaria. Nel momento infatti in cui l'utente sceglie di giocare online, il gioco avvisa del fatto che trofei/achievement e punti progresso per sbloccare cosmetici e simili saranno disabilitati. Se quindi sceglieste di giocare la campagna in solo, molti trofei e molte ricompense in game non potranno essere ottenuti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 ottobre 2021) Alcuni utenti dinon sono propriamente soddisfatti di una scelta di design degli sviluppatori, da quanto emerge soprattutto su Reddit. Il gioco è già disponibile in Accesso Anticipato per chi ha scelto la Ultimate o la Deluxe Edition, ma iniziano già ad esserci alcuni malcontenti legati alla possibilità dire la Campagna in solitaria. Nel momento infatti in cui l'utente sceglie dire online, il gioco avvisa del fatto che/achievement e punti progresso per sre cosmetici e simili saranno disabilitati. Se quindi sceglieste dire la campagna in solo, moltie moltein game non potranno essere ottenuti. Leggi altro...

