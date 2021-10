(Di domenica 10 ottobre 2021)Trevisan ePisu si sono baciati. Dopo aver vinto il titolo di Miss e Mister Comodino della Casa del, complice anche qualche bicchiere di troppo, i due si sono avvicinati parecchio dormendo pure insieme.traalChee la Trevisan si piacessero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

giorgiadipalo : RT @AniaStasy3: Sophie, parlando del bacio tra Miriana e Nicola: 'Ma nel sogno di Miriana c'era anche Nicola' Cipry: 'Ed ora non solo sogni… - annastellare : RT @blogtivvu: Bacio tra Nicola e Miriana: è nata la seconda coppia del Grande Fratello Vip? Ecco cosa è successo – VIDEO - blogtivvu : Bacio tra Nicola e Miriana: è nata la seconda coppia del Grande Fratello Vip? Ecco cosa è successo – VIDEO - SHIN_Fafnhir : @cristianik1 La prese tra le braccia e cingendola alla vita la avvicinò a sé. Un tenue profumo caldo uscì dalle ves… - ahmedalwad53 : RT @ColetteHaddad3: Vive nel verde che sbuca tra la neve, vive negli steli fruscianti del morente grano d'autunno, vive dove i morti vengon… -

Ultime Notizie dalla rete : Bacio tra

Lei dice 'Sì'le lacrime. L'abbraccio, il, il lieto fine apprezzatissimo dai fan. Che si complimentano, via social ovviamente lasciando migliaia di commenti sotto all'annuncio.... anticipazioni puntata 9 ottobre: inquietante scoperta alla casa sulla scoglierale tante ... Un motivo molto semplice, perché anche lui, da ragazzino, il suo primol'ha dato con una canzone di ...Bacio tra Nicola Pisu Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip: notte bollente per i "comodini" della Casa, ecco il video.Daniel Craig ha raccontato, parlando con Entertainment Weekly, di come fosse divenuta abitudine baciare Rami Malek alla fine di ogni scena.