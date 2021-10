Austria. Si dimette il cancelliere Kurz, indagato per corruzione (Di domenica 10 ottobre 2021) ... di investire circa 250 milioni di euro per l'acquisizione di quote della stampa Austriaca, compreso il 50% del quotidiano Kronen Zeitung. Strache nel video prometteva a Makarowa enormi favori, anche ... Leggi su notiziegeopolitiche (Di domenica 10 ottobre 2021) ... di investire circa 250 milioni di euro per l'acquisizione di quote della stampaca, compreso il 50% del quotidiano Kronen Zeitung. Strache nel video prometteva a Makarowa enormi favori, anche ...

Advertising

borghi_claudio : Il simpatico 'frugale'. Austria, Kurz si dimette - @RSInews - ignaziocorrao : In #Austria si dimette il Cancelliere Sebastian #Kurz , indagato per favoreggiamento e corruzione. A quando qualch… - fattoquotidiano : Austria, si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l’accusa di favoreggiamento della corruzione - armandoluongo10 : RT @MassimoCordesc1: Mentre in Austria il cancelliere Kunz si dimette per il sospetto di peculato e corruzione, qui in Italia si convocano… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Le dimissioni di #Kurz potrebbero sembrare una disfatta totale. Ma la vera notizia è un’altra: lui si dimette sì da can… -