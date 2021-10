Austria, l’ex ministro degli Esteri Alexander Schallenberg nuovo cancelliere. Sostituisce il dimissionario Sebastian Kurz (Di domenica 10 ottobre 2021) Il ministro degli Esteri Austriaco uscente, Alexander Schallenberg, giurerà domani alle 13 come nuovo cancelliere federale. Lo riferisce la tv Austriaca Orf. Schallenberg era stato indicato come suo successore da Sebastian Kurz dopo le dimissioni di ieri, rassegnate a seguito dello scandalo di corruzione che lo ha travolto. Nel primo pomeriggio il colloquio di Schallenberg con il presidente Van der Bellen. Il nuovo capo del governo ha parlato di “un compito e un momento estremamente impegnativo, non facile per nessuno di noi”. “Ma penso che stiamo mostrando un incredibile livello di responsabilità per questo Paese”, ha aggiunto. Nato a Berna, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Ilco uscente,, giurerà domani alle 13 comefederale. Lo riferisce la tvca Orf.era stato indicato come suo successore dadopo le dimissioni di ieri, rassegnate a seguito dello scandalo di corruzione che lo ha travolto. Nel primo pomeriggio il colloquio dicon il presidente Van der Bellen. Ilcapo del governo ha parlato di “un compito e un momento estremamente impegnativo, non facile per nessuno di noi”. “Ma penso che stiamo mostrando un incredibile livello di responsabilità per questo Paese”, ha aggiunto. Nato a Berna, in ...

