Austria | Kurz si dimette dopo l' accusa di favoreggiamento della corruzione

- Dopo giorni di pressione politica, il cancelliere austriaco Sebastianha rassegnato le dimissioni. Il cancelliere è stato travolto da un'inchiesta della procura anti - corruzione e accusato di ...Vienna, 10 ott 09:05 - Il vicecancelliere austriaco Werner Kogler ha elogiato Sebastianper la sua decisione di dimettersi dall'incarico di capo del governo....Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è dimesso dopo essere stato indagato in un'indagine per corruzione e favoreggiamento. Kurz ha ribadito che le accuse contro di lui sono «false» e basate su s ...Dopo le indagini per favoreggiamento e corruzione, il cancelliere Sebastian Kurz, ha dato le dimissioni dalla guida dell’esecutivo di Vienna.