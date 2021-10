Attore muore al teatro Bolshoi di Mosca, ucciso da un pezzo di scenografia (Di domenica 10 ottobre 2021) Un Attore di trentasette anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all'interno del teatro Bolshoi di Mosca. Yevgeny Kulesh è morto, schiacciato da uno scenografia mentre era in corso l'opera Sadko di Nikolaj Rimskij-Korsakov. A darne notizia, tra gli altri, la Bbc attraverso il proprio sito. Vani i tentativi di rianimazione Con l'ausilio di alcuni spettatori presenti si è provato a rianimare l'uomo, impegnato a recitare nello spettacolo che era in corso sabato sera. I tentativi non hanno purtroppo dato esito positivo. Successivamente è stato chiesto al pubblico che era accorso per assistere allo spettacolo di lasciare la struttura. Dopo l'accertamento della porta sono iniziate le indagini per capire cosa possa essere accaduto nelle operazioni di cambio set. Attore morto ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 10 ottobre 2021) Undi trentasette anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all'interno deldi. Yevgeny Kulesh è morto, schiacciato da unomentre era in corso l'opera Sadko di Nikolaj Rimskij-Korsakov. A darne notizia, tra gli altri, la Bbc attraverso il proprio sito. Vani i tentativi di rianimazione Con l'ausilio di alcuni spettatori presenti si è provato a rianimare l'uomo, impegnato a recitare nello spettacolo che era in corso sabato sera. I tentativi non hanno purtroppo dato esito positivo. Successivamente è stato chiesto al pubblico che era accorso per assistere allo spettacolo di lasciare la struttura. Dopo l'accertamento della porta sono iniziate le indagini per capire cosa possa essere accaduto nelle operazioni di cambio set.morto ...

