Atletica | Jacobs | “Tra 5-6 anni potrei provare il salto in lungo | è nel mio sangue”

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Ilinè sempre nel mio. Chi lo sa se tra 5-6non improvvisiamo un ultimoper capire cosa si può fare. Dipenderà da come starò, da come starà il mio fisico”. Con queste parole Marcell, l’azzuro oro olimpico nei 100 metri ai Giochi di Tokyo, ha parlato direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento. “Il record del mondo? Non lo dico però ci penso. Credo che quando uno fa sport deve puntare a essere il numero uno. Non bisogna accontentarsi, bisogna sempre sognare in grande e puntare in alto. Se ti poni un limite poi al massimo puoi arrivare a quello. E invece magari puoi superarlo. Meglio il record o vincere l’Olimpiade? Tutta la vita vincere l’Olimpiade. Il record poi arriva un altro atleta e te lo toglie. Una medaglia olimpica nessuno te ...