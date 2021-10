Atalanta, si fa male anche Djimsiti: piena emergenza per Gasperini (Di domenica 10 ottobre 2021) Vincono tutti, meno Demiral, i giocatori impegnati con le loro Nazionali, ma l’Atalanta perde un altro titolare: Berat Djimsiti esce in barella al 30? della partita vinta per 1-0 dall’Albania allenata da Edy Reja in Ungheria e si parla di uno stop di almeno un mese, per la frattura dell’avambraccio sinistro. Un’altra tegola per Gasperini, che già deve rinunciare agli infortunati Hateboer, Gosens e Pessina e tutti e tre torneranno in campo probabilmente fra due mesi. Forse riuscirà a recuperare Toloi (settima stagione in nerazzurro, oggi 31 anni, auguri!), che ha saltato il match col Milan e nei prossimi giorni verrà valutato per capire se sarà disponibile per la trasferta di domenica 17 ottobre a Empoli. Chiaro che restano perciò in preallarme Lovato e anche Scalvini, ma soprattutto preoccupano oltre alle partite in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 ottobre 2021) Vincono tutti, meno Demiral, i giocatori impegnati con le loro Nazionali, ma l’perde un altro titolare: Beratesce in barella al 30? della partita vinta per 1-0 dall’Albania allenata da Edy Reja in Ungheria e si parla di uno stop di almeno un mese, per la frattura dell’avambraccio sinistro. Un’altra tegola per, che già deve rinunciare agli infortunati Hateboer, Gosens e Pessina e tutti e tre torneranno in campo probabilmente fra due mesi. Forse riuscirà a recuperare Toloi (settima stagione in nerazzurro, oggi 31 anni, auguri!), che ha saltato il match col Milan e nei prossimi giorni verrà valutato per capire se sarà disponibile per la trasferta di domenica 17 ottobre a Empoli. Chiaro che restano perciò in preallarme Lovato eScalvini, ma soprattutto preoccupano oltre alle partite in ...

