Assegno temporaneo per i figli, proroga per gli arretrati: le info utili per ottenerli (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Inps ha comunicato la proroga dei termini per chiedere l’Assegno temporaneo per i figli ottenendo anche gli arretrati di luglio, agosto e settembre. L’istituto ha pubblicato il messaggio il 5 ottobre 2021, n.3340, sul proprio sito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Inps ha comunicato ladei termini per chiedere l’per iottenendo anche glidi luglio, agosto e settembre. L’istituto ha pubblicato il messaggio il 5 ottobre 2021, n.3340, sul proprio sito. L'articolo .

