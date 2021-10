Assalto Cgil Roma, cosa è successo nella sede di Corso Italia. Landini: sconfitto fascismo (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ottobre 2021 - cosa è successo ieri nell' Assalto dei manifestanti no green pass alla sede della Cgil a Roma ? Stando alla prima conta dei danni , sarebbe stato sfondato un quadro di Ennio ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021), 10 ottobre 2021 -ieri nell'dei manifestanti no green pass alladella? Stando alla prima conta dei danni , sarebbe stato sfondato un quadro di Ennio ...

Advertising

pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - gualtierieurope : Alla sede della Cgil per esprimere solidarietà e vicinanza dopo il vile assalto fascista di questo pomeriggio. Atta… - luchinux : RT @erretti42: Sull’assalto fascista alla sede nazionale della CGIL il Governo pensa di cavarsela con una telefonata o intende prendere qua… - calabrianewsit : VIDEO-FOTO-Dopo l'assalto alla Cgil di Roma, anche in Calabria presìdi e manifestazioni anti-fasciste -… -