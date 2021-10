Assalto alla sede Cgil: mai più fascismi, il 16 manifestazione a Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) commenta 'Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia'. Lo affermano i segretari generali delle tre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021) commenta ', Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre auna grandenazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia'. Lo affermano i segretari generali delle tre ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - repubblica : Violenza No Vax, Landini: 'Assalto alla Cgil squadrismo fascista'. Draghi: 'Inaccettabile intimidazione'. La condan… - Corriere : Landini: «Assalto alla sede della Cgil è un atto di squadrismo fascista» - fedegraziani : RT @rassegnally: Tutti sull’indegno assalto di matrice fascista alla #Cgil durante le manifestazioni #nopass. Il titolo, come sempre, è del… - nadia9860 : RT @gualtierieurope: Alla sede della Cgil per esprimere solidarietà e vicinanza dopo il vile assalto fascista di questo pomeriggio. Attacca… -