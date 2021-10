Assalto alla sede Cgil, Landini: "Offesa alla Costituzione, non ci faremo riportare al fascismo" (Di domenica 10 ottobre 2021) Il leader della Cgil, all'assemblea generale del sindacato, ha affermato: «Violentato il mondo del lavoro» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 10 ottobre 2021) Il leader della, all'assemblea generale del sindacato, ha affermato: «Violentato il mondo del lavoro»

Advertising

pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - gualtierieurope : Alla sede della Cgil per esprimere solidarietà e vicinanza dopo il vile assalto fascista di questo pomeriggio. Atta… - momara98718490 : RT @PMO_W: Draghi e Mattarella, che hanno telefonato a #Landini per esprimere 'solidarietà' per l'assalto fascista alla @cgilnazionale, gli… - roberto2_lamela : RT @repubblica: Assalto No Pass, la regia neofascista: Fiore e Castellino guidano l'attacco alla Cgil [di Paolo Berizzi] -