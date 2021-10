Assalto alla Cgil, Letta: “Episodio gravissimo, se ne parli a scuola. La matrice fascista di questo episodio è evidente” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Un evento gravissimo e faccio un appello a tutti i professori affinché domattina nel cominciare le lezioni si parlasse del fatto che cento anni fa vennero assalite le sedi del sindacato e l’Assalto di ieri deve essere un episodio che non può essere dimenticato. Sabato saremo tutti in piazza per manifestare contro le violenze.” Il segretario del Pd Enrico Letta è arrivato a Corso d’Italia, per portare la solidarietà sua e del Pd al segretario della Cgil Maurizio Landini, dopo l’Assalto alla sede nazionale del sindacato nelle violenze che hanno accompagnato la manifestazione contro il green pass. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) “Un eventoe faccio un appello a tutti i professori affinché domattina nel cominciare le lezioni si parlasse del fatto che cento anni fa vennero assalite le sedi del sindacato e l’di ieri deve essere unche non può essere dimenticato. Sabato saremo tutti in piazza per manifestare contro le violenze.” Il segretario del Pd Enricoè arrivato a Corso d’Italia, per portare la solidarietà sua e del Pd al segretario dellaMaurizio Landini, dopo l’sede nazionale del sindacato nelle violenze che hanno accompagnato la manifestazione contro il green pass. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - FBiasin : Assalto alla sede della #Cgil al grido di “no #greenpass” (o con la scusa del #greenpass). Che poi, parliamoci chi… - mabosisc : RT @fabrizio19651: E tanto per gradire, il giorno dopo l'assalto squadrista alla #Cgil a Roma, Meloni va in Spagna alla convention di Vox (… - MarySpes : RT @GiuCosimetti: @barbarab1974 La polizia arriva davanti alla sede della CGIL e si ferma a guardare. Assalto programmato. -