Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - FBiasin : Assalto alla sede della #Cgil al grido di “no #greenpass” (o con la scusa del #greenpass). Che poi, parliamoci chi… - gualtierieurope : Alla sede della Cgil per esprimere solidarietà e vicinanza dopo il vile assalto fascista di questo pomeriggio. Atta… - PaolaTacconi : RT @sruotolo1: #assaltoCgil questo è #RobertoFiore esponente di primo piano di #ForzaNuova durante l’assalto alla #Cgil. È stato un assalto… - SkyTG24 : Assalto alla Cgil durante manifestazione no green pass: oggi sedi aperte e presidio a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto alla

Roma.capitale. Blindati circondati da centinaia di manifestanti, calci alle camionette della celere, lancio di bottiglie e bombe carta contro gli agenti in tenuta anti sommossa, saracinesche ...Anche la città di Baronissi condanna le gravi violenze di Roma e l'Cgil Anche la città di Baronissi condanna lo squadrismo fascista per le gravi violenze di Roma e per l'sede della CGIL. Inaudita giornata di violenza a Roma organizzata da "...L’accerchiamento a palazzo Chigi dopo gli attacchi in altre parti di Roma, a cominciare dall’assalto squadrista alla Cgil, ha forse colto di sorpresa l’apparato della prevenzione e della sicurezza.Continua l’instabilità meteo in Sicilia. Sono attese nell’isola condizioni simile a quelle degli ultimi giorni con piogge, possibili temporali e temperature in discesa per domenica 10 e lunedì 11 otto ...