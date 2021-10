Assalto alla Cgil, dodici arresti. Anche vertici di forza nuova. Alle 10 presìdi in tutte le Camere del lavoro d’Italia nel giorno della sessantesima marcia della pace Perugia-Assisi Ieri l'attacco squadrista alla sede nazionale del sindacato, fra i partecipanti esponenti di primo piano di organizzazioni di orientamento fascista (Di domenica 10 ottobre 2021) In tutta Italia, nelle Camere del lavoro stamattina presìdi. In coincidenza con l’assemblea nazionale straordinaria della Cgil dopo l’Assalto portato al sindacato da gruppi di squadristi fascisti. Fra loro Fiore e Castellino, leader e vice di forza nuova. Castellino che doveva restare a casa per daspo. L’espressione del dissenso va garantita ma le istituzioni devono mettere la comunità al riparo dai violenti estremisti. Ad esempio, sciogliere forza nuova subito. Intanto, nella notte, vertici di forza nuova fra i dodici arresti, secondo fonti di polizia. Sabato prossimo manifestazione ... Leggi su noinotizie (Di domenica 10 ottobre 2021) In tutta Italia, nelledelstamattina. In coincidenza con l’assembleastraordinariadopo l’portato alda gruppi di squadristi fascisti. Fra loro Fiore e Castellino, leader e vice di. Castellino che doveva restare a casa per daspo. L’espressione del dissenso va garantita ma le istituzioni devono mettere la comunità al riparo dai violenti estremisti. Ad esempio, scioglieresubito. Intanto, nella notte,difra i, secondo fonti di polizia. Sabato prossimo manifestazione ...

Advertising

FBiasin : Assalto alla sede della #Cgil al grido di “no #greenpass” (o con la scusa del #greenpass). Che poi, parliamoci chi… - fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - repubblica : Violenza No Vax, Landini: 'Assalto alla Cgil squadrismo fascista'. Draghi: 'Inaccettabile intimidazione'. La condan… - maddalena2471 : RT @repubblica: Assalto No Pass, la regia neofascista: Fiore e Castellino guidano l'attacco alla Cgil [di Paolo Berizzi] - TritorenoRex : Assalto alla Cgil, come mai non é stato previsto? Eh, sai, il segretario generale dello stesso sindacato, se allisc… -