Assalto alla Cgil di Roma, Letta: “Inaccettabile quel che sta accadendo” (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma – Il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, ha deciso di cambiare i suoi programmi e oggi è tornato a Roma per recarsi alla sede della Cgil “a portare la solidarietà mia e di tutto il Partito Democratico” dopo gli scontri verificatisi ieri al corteo No pass, con la sede del sindacato che è stata attaccata da alcuni manifestanti (poi arrestati). Letta esprime “solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per gli attacchi squadristi” subìti e ritiene “Inaccettabile quel che sta accadendo. Il Paese tutto risponda unito a queste degenerazioni intollerabili”. In ultimo, il leader Dem afferma che “è l’ora di sciogliere Forza Nuova”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021)– Il segretario nazionale del Pd, Enrico, ha deciso di cambiare i suoi programmi e oggi è tornato aper recarsisede della“a portare la solidarietà mia e di tutto il Partito Democratico” dopo gli scontri verificatisi ieri al corteo No pass, con la sede del sindacato che è stata attaccata da alcuni manifestanti (poi arrestati).esprime “solidarietàe alle forze dell’ordine per gli attacchi squadristi” subìti e ritiene “che sta. Il Paese tutto risponda unito a queste degenerazioni intollerabili”. In ultimo, il leader Dem afferma che “è l’ora di sciogliere Forza Nuova”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - FBiasin : Assalto alla sede della #Cgil al grido di “no #greenpass” (o con la scusa del #greenpass). Che poi, parliamoci chi… - elenavilla3 : RT @laramps: Adesso a @Mezzorainpiu il racconto di Landini è quello della @poliziadistato che resta sguarnita a @cgilnazionale perché conte… - Juventologo : RT @lucianocapone: Solidarietà alla @cgilnazionale per l’assalto squadrista di oggi. Spero che tutti gli assalitori vengano identificati e… -