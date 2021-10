Assalto alla Cgil di Roma, Berlusconi telefona a Landini (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma – “Ho telefonato al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, per manifestare a lui e a tutto il sindacato vicinanza e solidarietà per l’inaccettabile violenza che nulla ha a che fare con la politica e con la democrazia”. Lo fa sapere, tramite la propria pagina Facebook, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021)– “Hoto al segretario generale della, Maurizio, per manifestare a lui e a tutto il sindacato vicinanza e solidarietà per l’inaccettabile violenza che nulla ha a che fare con la politica e con la democrazia”. Lo fa sapere, tramite la propria pagina Facebook, il leader di Forza Italia, Silvio(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - EnricoLetta : Si parli nelle #scuole domani dell’assalto alla sede del #sindacato. È un fatto gravissimo. Non ci si volti dall’altra parte. - summa57 : RT @riotta: Il titolare della Camiceria Bazzocchi a via del Tritone a Roma @repubblica 'L'assalto alla @cgilnazionale ? Il minimo'. Retrote… - silver45332804 : RT @MinutemanItaly: L’assalto alla sede della CGIL è il nostro incendio del Reichstag. Sapete già come prosegue, inutile aggiungere altro.… -