Ascoltiamo gli affanni della Chiesa e del Mondo | Francesco apre il Sinodo

(Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - "Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. Le certezze tante volte ci chiudono.ci". E' la raccomandazione di Papando solennemente nalla Basilica di San Pietro il. "Lo Spirito ci chiede di metterci in ascolto delle domande, degli, delle speranze di ogni, di ogni popolo e nazione. E anche in ascolto del, delle sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti", ha sottolineato il Pontefice che ha spiegato che un "vero incontro nasce dall'ascolto", ascoltare "con il cuore e non solo con le orecchie". "Chiediamoci con sincerità in questo itinerario sinodale come va con l'ascolto? Come va 'l'udito' del nostro cuore? Permettiamo alle persone di esprimersi, di camminare nella fede anche ...