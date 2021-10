Ascolti TV | Sabato 9 ottobre 2021 Tú sí Que Vales travolge tutti con 5 2 mln e il 31 6% Stanlio & Ollio 10 9%

(Di domenica 10 ottobre 2021) Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara Nella serata di ieri,, su Rai1ha conquistato 2.151.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 Tú sí Queha raccolto davanti al video 5.214.000 spettatori pari al 31.6% di share. Su Rai2 The Rookie è stato seguito da 1.111.000 spettatori (5.2%) e Clarice da 594.000 (3.3%). Su Italia 1 Paddington 2 ha intrattenuto 630.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Vice – L’Uomo nell’Ombra ha raccolto davanti al video 598.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Agente 007 – Operazione Tuono totalizza un a.m. di 745.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Versailles ha registrato 311.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 La Maschera di Zorro ha ...

