Arrestati vertici di Forza Nuova | Fiore e Castellino Con loro altre 10 persone coinvolte

(Di domenica 10 ottobre 2021) A seguito degli scontri che si sono verificati fra Forse dell’Ordine e manifestanti a Roma, sono state arrestate nel corso della notte 12. Fradi. Lo si apprende da fonti di polizia. Si tratta di Robertoe Giuliamo, rispettivamente leader nazionale e leader romano diera già stato fermato e portato in questura nella serata di ieri. “Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento die degli altri movimenti dichiaratamente fascisti”: lo ha annunciato il deputato Pd Emanuele Fiano che oggi partecipa davanti alla Camera del lavoro di Milano ...

10.16 Roma, tra i 12 arresti anche leader FN Arrestate nel corso della notte 12 persone per la guerriglia di ieri a Roma contro il Green pass. Tra glianche idi Forza Nuova, di estrema destra. Sono statianche Roberto Fiore e Giuliano Castellinino, rispettivamente leader nazionale e romano di FN. Castellino era stato ...A seguito degli scontri che si sono verificati fra Forse dell'Ordine e manifestanti a Roma, sono state arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte. Fra loro idi Forza Nuova. Lo si apprende da fonti di polizia. Si tratta di Roberto Fiore e Giuliamo Castellino, rispettivamente leader nazionale e leader romano di Forza Nuova. Castellino era già stato ...... Forza nuova Sono 12 in tutto le persone arrestate nel corso della notte per essere state coinvolte negli scontri di ieri a Roma. Fra loro i vertici di Forza Nuova. Lo si apprende da fonti di ...Un premio al coraggio intitolato ad Emanuela Loi , l'agente di polizia uccisa dalla mafia nella strage di via D’Amelio, in cui morì con Paolo Borsellino di cui faceva la scorta. Un evento, ...