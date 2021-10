Arrestati vertici di Forza Nuova | Fiore e Castellino Altre 10 persone in caserma

(Di domenica 10 ottobre 2021) A seguito degli scontri che si sono verificati fra Forse dell’Ordine e manifestanti a Roma, sono state arrestate nel corso della notte 12coinvolte. Fra loro idi. Lo si apprende da fonti di polizia. Si tratta di Robertoe Giuliamo, rispettivamente leader nazionale e leader romano diera già stato fermato e portato in questura nella serata di ieri. “Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento die degli altri movimenti dichiaratamente fascisti”: lo ha annunciato il deputato Pd Emanuele Fiano che oggi partecipa davanti alla Camera del lavoro di Milano al presidio di solidarietà alla ...

Advertising

fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - cesarebrogi1 : RT @fanpage: Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati dopo gli scon… - VanniPetrelli : RT @fanpage: Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati dopo gli scon… - SemGio : RT @Italpress: Green pass, 12 arrestati compresi i vertici di Forza Nuova - maurizioneri79 : Arrestati i vertici di #ForzaNuova. Finalmente separate dittatura e sanità. #GreenpassObbligatorio -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati vertici

10.16 Roma, tra i 12 arresti anche leader FN Arrestate nel corso della notte 12 persone per la guerriglia di ieri a Roma contro il Green pass. Tra glianche idi Forza Nuova, di estrema destra. Sono statianche Roberto Fiore e Giuliano Castellinino, rispettivamente leader nazionale e romano di FN. Castellino era stato ...A seguito degli scontri che si sono verificati fra Forse dell'Ordine e manifestanti a Roma, sono state arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte. Fra loro idi Forza Nuova. Lo si apprende da fonti di polizia. Si tratta di Roberto Fiore e Giuliamo Castellino, rispettivamente leader nazionale e leader romano di Forza Nuova. Castellino era già stato ...Nel frattempo il deputato del Pd, Emanuele Fiano, ha annunciato una mozione per lo scioglimento dei movimenti fascisti ...La Capitale messa a dura prova dal sabato di guerriglia organizzato dai NO Green Pass in cui era già evidente si sono mescolati fascisti e teppisti di varia estrazione. Cariche, scontri ed un assalto ...