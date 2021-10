Apnea, Italia in cima al mondo! Capolavoro di Alessia Zecchini nell’assetto costante (Di domenica 10 ottobre 2021) Si sono conclusi a Ka?, in Turchia, i Mondiali di Apnea Outdoor, che hanno portato all’Italia tre medaglie, una per ciascun metallo: un oro ed un argento sono stati conquistati da Alessia Zecchini, mentre un bronzo è stato centrato da Davide Carrera. Alessia Zecchini si è laureata campionessa mondiale di assetto costante senza attrezzi, arrivando all’oro con la profondità di -69 metri, andando a precedere l’ucraina Nataliia Zharkova, d’argento con -67 metri, e la croata Mirela Kardasevic e l’ungherese Fatima Korok, bronzo a pari merito con -63 metri. La stessa azzurra ha poi posto il punto esclamativo alla propria rassegna iridata ottenendo l’argento nell’assetto costante con pinne con la profondità di -98 metri, battuta soltanto dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Si sono conclusi a Ka?, in Turchia, i Mondiali diOutdoor, che hanno portato all’tre medaglie, una per ciascun metallo: un oro ed un argento sono stati conquistati da, mentre un bronzo è stato centrato da Davide Carrera.si è laureata campionessa mondiale di assettosenza attrezzi, arrivando all’oro con la profondità di -69 metri, andando a precedere l’ucraina Nataliia Zharkova, d’argento con -67 metri, e la croata Mirela Kardasevic e l’ungherese Fatima Korok, bronzo a pari merito con -63 metri. La stessa azzurra ha poi posto il punto esclamativo alla propria rassegna iridata ottenendo l’argentocon pinne con la profondità di -98 metri, battuta soltanto dalla ...

