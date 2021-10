Antonella Clerici racconta il dramma | “Ho provato ogni cura”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Un difficile momento da affrontare,ne ha parlato a viso aperto e senza peli sulla linguaha dovuto affrontare il cambiamento cui tutte le donne, prima o poi, devono far fronte. Per chiunque, infatti, il momento della menopausa è molto delicato e ci sono donne che riescono ad affrontarla con meno L'articolo proviene da Inews.it.

La prima apparizione che gli ha regalato un ampio successo è quella a Sanremo nel 2020 come valletto sul palco dell'Ariston al fianco di. Quest'anno, invece, è entrato nel cast di ...GENOVA - Questa volta non è un vip ad essere rimasto in trappola nelle code sulle autostrade liguri , non sono né Flavio Briatore, né Roberto Mancini, néa denunciare la situazione, ma è una capra , neanche troppo spaventata, che è diventata 'vip' in mezzo alle macchine ferme a causa dei cantieri. Diverse le fotografie diventate ben ...Un difficile momento da affrontare, Antonella Clerici ne ha parlato a viso aperto e senza peli sulla lingua (@Twitter) Antonella Clerici ha dovuto affrontare il cambiamento cui tu ...Antonella Clerici si è raccontata ad una rivista di salute e benessere parlando del duro effetto della menopausa ...