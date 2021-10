Antinfluenzale | “Consiglio a tutti di vaccinarsi”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 ottobre 2021) “di effettuare il vaccino contro l’influenza stagionale”. Così la dottoressa Paola Pedrini, segretario dell’Ordine dei Medici di Bergamo, esorta il più ampio numero di persone a eseguire l’. La campagna sta per entrare nel vivo: negli hub vaccinali sono cominciate le somministrazioni in contemporanea con la dose aggiuntiva anti-Covid per gli over 80 e gli immunocompromessi e da metà ottobre si potrà ricevere la doppia vaccinazione anche rivolgendosi al proprio medico di famiglia. Alla profilassi, come ogni anno, potranno aderire in maniera gratuita gli over 60, le persone con patologie croniche o che li rendono a rischio e il personale sanitario, mentre pergli altri sarà possibile acquistarlo in farmacia. A tutte queste opportunità quest’anno si aggiunge una novità: ...