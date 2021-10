Anticipazioni Uomini e Donne del 10 10 2021 | uno dei tronisti ha fatto la sua scelta!

Leggi su isaechia

(Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di. Da IlVicolodelleNews ecco le prime: Nella registrazione diavvenuta oggi, il tronista Matteo ha scelto a sorpresa Noemi dopo aver eliminato Francesca e Valentina. Matteo, in lacrime dopo l'esterna con Noemi, ha deciso di fare la sua scelta in anticipo su consiglio di Raffaella Mennoia, presente in studio per presentare il suo nuovo libro, decidendo quindi di vivere la sua storia con Noemi lontano dalle telecamere. Trono over, Antonio si è detto innamorato di Angela e i due hanno deciso di uscire insieme fuori dal programma. Petali rossi anche per loro.