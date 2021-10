Anticipazioni Una Vita puntate dal 11 al 16 ottobre 2021: un nuovo piano per Laura (Di domenica 10 ottobre 2021) Nelle puntate dal 11 al 16 ottobre 2021 della soap opera Una Vita vedremo Laura particolarmente inquieta dopo aver ricevuto l’ordine di uccidere Felipe. Come affronterà questa nuova missione? Anticipazioni Una Vita puntate dal 11 al 13 ottobre 2021: un nuovo piano per Laura Velasco non sopporta più la presenza di Felipe e di conseguenza progetta di ucciderlo. Per farlo decide di affidarsi a Laura a cui darà un nuovo e pericoloso piano da seguire: dovrà uccidere l’avvocato con ogni mezzo e senza pietà. Laura vorrebbe fare un passo indietro ma conosce bene la furia vendicativa di Velasco, per questa ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 10 ottobre 2021) Nelledal 11 al 16della soap opera Unavedremoparticolarmente inquieta dopo aver ricevuto l’ordine di uccidere Felipe. Come affronterà questa nuova missione?Unadal 11 al 13: unperVelasco non sopporta più la presenza di Felipe e di conseguenza progetta di ucciderlo. Per farlo decide di affidarsi aa cui darà une pericolosoda seguire: dovrà uccidere l’avvocato con ogni mezzo e senza pietà.vorrebbe fare un passo indietro ma conosce bene la furia vendicativa di Velasco, per questa ...

