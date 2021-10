Anthony Fauci.: 'Gli americani vaccinati possono uscire e godersi Halloween' (Di domenica 10 ottobre 2021) Un bel messagio soprattutto in un paese nel quale gli idioti no - vax e no mask sono molti più che da noi. Gli americani vaccinati possono "uscire e godersi Halloween". Lo ha detto Anthony Fauci. Ma ... Leggi su globalist (Di domenica 10 ottobre 2021) Un bel messagio soprattutto in un paese nel quale gli idioti no - vax e no mask sono molti più che da noi. Gli". Lo ha detto. Ma ...

Advertising

planetpaul65 : RT @globalistIT: Anche lì in quanto a fascio-negazionisti... #halloween #usa #Fauci - globalistIT : Anche lì in quanto a fascio-negazionisti... #halloween #usa #Fauci - MDX_0x0 : RT @Meira85253235: Il dr. Anthony Fauci è un 'bugiardo' che 'non sa niente di niente'. DR.Kary Mullis creatore del test PCR. KARY MULLI… - Meira85253235 : Il dr. Anthony Fauci è un 'bugiardo' che 'non sa niente di niente'. DR.Kary Mullis creatore del test PCR. KARY… - MauGandolfi : RT @Asiablog_it: ?? #USA ???? INFORMAZIONE TOSSICA?? Il famoso supercomplottista americano Alex Jones?? ha preso l'#ivermectina (un vermifugo… -