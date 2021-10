Annachiara Sorrentino innamorata del suo bel calciatore | la figlia di Sal Da Vinci pazza di Santoro della Pistoiese

Leggi su dailynews24

(Di domenica 10 ottobre 2021)è di sicuro uno dei volti social più in voga delle ultime settimane. Ladel cantante partenopeo Sal Da, ha da poco festeggiato i suoi 23 anni e per la sua festa non ha voluto far perdere ai proprio fan neppure un attimosuper scintillante serata passata tra familiari e L'articolo