Angelus 10 ottobre | Papa Francesco | “Liberiamoci da una fede commerciale”

(Di domenica 10 ottobre 2021) La Preghiera dell’di domenica 10si apre con la riflessione immediata sulla liturgia odierna. Il Vangelo di oggi ci propone l’incontro di Gesù con un giovane ricco; non sappiamo il suo nome “un tale” secondo il Vangelo di Marco; evento che suggerisce come in quell’uomo è possibile vedere chiunque, come ciascuno di noi può indentificarsi nel “tale ricco” che incontra Gesù. “Uno specchio” lo chiama, la possibilità per ogni credente di fare un “test” sulla propria. Quel tale esordisce con una domanda: “Cosa devo fare per avere la vita eterna?“. Il Pontefice pone l’accento sui verbi utilizzati dal giovane ricco “dover fare” e “avere“, che esprimono in maniera implicita la religiosità dell’uomo: “Un fare per avere“, una sorta di compito da eseguire per ottenere, un do ut ...