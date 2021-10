Andrea Zelletta punge il cast del GF Vip 6? Il web non ha dubbi (FOTO) (Di domenica 10 ottobre 2021) GF Vip 6: Zelletta punge il nuovo cast? La nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 è iniziata da quasi un mese eppure sembra che in tanti siano ancora molto legati al vecchio cast o facciano dei paragoni tra le due edizioni. Ieri sera a metterci lo zampino in qualche modo (il web ne è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 10 ottobre 2021) GF Vip 6:il nuovo? La nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 è iniziata da quasi un mese eppure sembra che in tanti siano ancora molto legati al vecchioo facciano dei paragoni tra le due edizioni. Ieri sera a metterci lo zampino in qualche modo (il web ne è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Andrea Zelletta punge il cast del #GFVip 6? Il web non ha dubbi (FOTO) - Bbii53 : RT @oocGFVIP: Franceska Pepe saluta Andrea Zelletta dallo studio chiamandolo comodino e scatenando la sua ira (dal GFVIP 5, 2020) https://… - fedeexspecter : RT @darveyfeels_: OMG SOPHIE HA DETTO “ANDREA ZELLETTA ERA CHIAMATO COMODINO PERCHÉ NON HA MAI PRESO POSIZIONE ED È ARRIVATO PURE IN FINALE… - DiSoia : QUANTO CAZZ0 MI MANCHI ANDREA ZELLETTA. #GFVIP - GretaSmara : Qua si lamentano di essere comodini quando Andrea Zelletta lo è stato per tutta l'edizione ed è persino riuscito ad… -