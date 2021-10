Andrea Pucci e il disastro a 'Star in the star': "Sono lontani da come li faceva Pino Daniele" (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo gli ascolti deludenti del format 'star in the star', il programma condotto da Ilary Blasi, arriva un'altra batosta. Stavolta la colpa non è dei mancati ascolti, ma di una gaffe commessa dal comico Andrea Pucci: un commento poco felice dopo la performance della maschera di Pino Daniele. Il pubblico presente alla trasmissione su Canale 5 ha subito dimostrato la propria contrarietà al commento. Durante una delle performance canore della maschera di Pino Daniele che interpreta il brano di grande successo 'Quando'. E' stato proprio il titolo a generare la confusione del comico Pucci e a scatenare il grande putiferio che ne è derivato, questo il commento: "Io non Sono mai stato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo gli ascolti deludenti del format 'in the', il programma condotto da Ilary Blasi, arriva un'altra batosta. Stavolta la colpa non è dei mancati ascolti, ma di una gaffe commessa dal comico: un commento poco felice dopo la performance della maschera di. Il pubblico presente alla trasmissione su Canale 5 ha subito dimostrato la propria contrarietà al commento. Durante una delle performance canore della maschera diche interpreta il brano di grande successo 'Quando'. E' stato proprio il titolo a generare la confusione del comicoe a scatenare il grande putiferio che ne è derivato, questo il commento: "Io nonmai stato ...

Advertising

infoitcultura : Star in the Star, Andrea Pucci rivela: “Loredana Bertè è stata la mia amante” - Italia_Notizie : Star in the Star, Andrea Pucci rivela: “Loredana Bertè è stata la mia amante”. Ilary Blasi reagisce così - FQMagazineit : Star in the Star, Andrea Pucci rivela: “Loredana Bertè è stata la mia amante”. Ilary Blasi reagisce così - infoitcultura : Star in the Star, Andrea Pucci spiazza: “Loredana Bertè è stata la mia amante” - infoitcultura : STAR IN THE STAR, PAGELLE 4A PUNTATA ED ELIMINATI / Andrea Pucci: la Bertè mia amante -