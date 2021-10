Amira Hass | ' Vi racconto la barbarie delle detenzioni amministrative e il coraggio di chi si oppone'

(Di domenica 10 ottobre 2021) Per Israele sono terroristi quando si fanno strumento di morte. E sono sempre terroristi se usano il loro corpo per manifestare la loro voglia di libertà. La storia di Kayed e Miqqad A raccontarla è ...

, firma storica di Haaretz 'Il Comitato Internazionale della Croce Rossa - scrive- ha dichiarato questa settimana di essere gravemente preoccupato per la salute di due detenuti ...Dei quattro abitanti di Beita uccisi da metà maggio nelle proteste contro la costruzione dell'insediamento illegale di Evyatar, Issa Barham è stato l'unico a non "meritarsi" la solita dichiarazione ...Per Israele sono terroristi quando si fanno strumento di morte. E sono sempre terroristi se usano il loro corpo per manifestare la loro voglia di libertà.