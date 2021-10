Amici: Ex ballerino professionista nel cast del Grande Fratello Vip albanese (Di domenica 10 ottobre 2021) Faceva parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, e prima ancora di quello di Buona Domenica; ora sta partecipando al suo primo reality show in Albania. Leggi su comingsoon (Di domenica 10 ottobre 2021) Faceva parte del corpo di ballo didi Maria De Filippi, e prima ancora di quello di Buona Domenica; ora sta partecipando al suo primo reality show in Albania.

Advertising

stanamysmile : Alehorse grandissimo ballerino e esempio di umiltà e si aggiunge alla lista di persone uscite da Amici che dimostra… - ManeskiVic : Posso dire che lo voglio ad Amici 2021 come ballerino? #Amici21 #maneskin - AntonelloScacc2 : @santamaria_real Chi è il ballerino di amici - stellamarina2 : @AmiciUfficiale assolutamente solidale con la preparini. Come sostengo da anni questa è una scuola x talenti non l… - StacyRain88 : @ssteyuj Alla fine era un mese che ad un ballerino come ha detto la Peparini che deve soltanto consolidare le basi… -