Amici 2021 oggi non va in onda: perché, il motivo del cambio di programma (Di domenica 10 ottobre 2021) oggi, domenica 10 ottobre 2021, la puntata di Amici di Maria De Filippi non va in onda. Mediaset ha deciso di mettere in pratica un cambio di programmazione per evitare lo scontro con Italia-Belgio, partita valida per la finale per il terzo e quarto posto della Nations League in onda alle ore 15 su Rai 1. La puntata di Amici 2021 prevista per oggi è stata infatti spostata di 24 ore: andrà in onda domani, lunedì 11 ottobre, alle ore 14,45 (al posto di Uomini e Donne). La programmazione domenicale dello show riprenderà da domenica 17 ottobre. Streaming e tv Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in ...

