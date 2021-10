Amedeo Goria preoccupato all’ipotesi di diventare padre: lo sfogo al GF Vip dopo la clamorosa notizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Amedeo Goria ha reagito con stupore e preoccupazione alla notizia circa un’ipotetica gravidanza della compagna Vera Miales. La notizia bomba è stata annunciata nella diretta di venerdì sera e ha spiazzato il giornalista che, nella notte, si è sfogato con alcuni compagni. “Non me la sento di essere papà a 68 anni“, ha commentato preoccupato. Amedeo Goria e l’ipotetica gravidanza di Vera Miales: notizia bomba al GF Vip Amedeo Goria potrebbe presto diventare papà, dopo la notizia bomba annunciata nella diretta del Grande Fratello Vip di venerdì sera. Nel corso della puntata Alfonso Signorini ha mostrato agli inquilini lo scoop rilanciato in precedenza da Barbara D’Urso a ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021)ha reagito con stupore e preoccupazione allacirca un’ipotetica gravidanza della compagna Vera Miales. Labomba è stata annunciata nella diretta di venerdì sera e ha spiazzato il giornalista che, nella notte, si è sfogato con alcuni compagni. “Non me la sento di essere papà a 68 anni“, ha commentatoe l’ipotetica gravidanza di Vera Miales:bomba al GF Vippotrebbe prestopapà,labomba annunciata nella diretta del Grande Fratello Vip di venerdì sera. Nel corso della puntata Alfonso Signorini ha mostrato agli inquilini lo scoop rilanciato in precedenza da Barbara D’Urso a ...

Advertising

Sara43825426 : RT @divanomat: Chiunque abbia votato Amedeo Goria per eliminare Samy e poi stava qua sopra a fare le battaglie femministe e poi a sindacare… - Ery975 : RT @BELLIPRODUCTION: Belle parole per Alex dal suo migliore amico - BaritaliaNews : Gf Vip, Maria Teresa Ruta una furia contro Amedeo Goria “Sono venuta per puntualizzare due cose …” - L0Spietato : Amedeo Goria totalmente fuori contesto, gira in accappatoio per la casa #GFVIP - bambigunkelly : Quando sei in discoteca e pensi di ballare come Sophie Codegoni ma poi rivedi i video e sembri più Amedeo Goria #gfvip -