Amedeo Goria prende male la gravidanza della sua fidanzata: "Dovrei farmi sterilizzare" (VIDEO) (Di domenica 10 ottobre 2021) Vera Miales è incinta di Amedeo Goria? Il sospetto Dopo l'ottavo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 andati in onda venerdì sera su Canale 5, il gieffino Amedeo Goria si è riunito con Ainett Stephens per sfogarsi in merito alla notizia della presunta gravidanza della sua giovane fidanzata Vera Miales. Gli scatti, ritenuti abbastanza sospetti L'articolo proviene da KontroKultura.

BaritaliaNews : Gf Vip, Maria Teresa Ruta una furia contro Amedeo Goria “Sono venuta per puntualizzare due cose …” - L0Spietato : Amedeo Goria totalmente fuori contesto, gira in accappatoio per la casa #GFVIP - bambigunkelly : Quando sei in discoteca e pensi di ballare come Sophie Codegoni ma poi rivedi i video e sembri più Amedeo Goria #gfvip - ProvocaU : Amedeo Goria mi sembra davvero un pesce fuor d'acqua nella casa?? #gfvip - Humana83 : @Eleonora2512 Per prima cosa non c'è bisogno di scaldarsi... poi sono Ruters ed ho votato Goria per come era stato… -