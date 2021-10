Amedeo Goria e Vera Miales: il caso s’infittisce! Ecco gli ultimi sconcertanti sviluppi (Di domenica 10 ottobre 2021) Vera Miales è davvero incinta? La compagna di Amedeo Goria si mostra con un pancione sospetto, ma la realtà potrebbe essere diversa da quella che conosce il pubblico Amedeo Goria scopre della presunta gravidanza della compagna Vera Miales in diretta nazionale grazie ad un video messaggio di Barbara D’Urso mandato in onda durante la prima serata del reality show lo scorso venerdì 8 ottobre. Da allora, si è tanto discusso della reazione di Amedeo Goria e delle sue stesse dichiarazioni all’interno della casa: “mi sembra stano. Ci siamo visti a settembre e non mi ha detto nulla”. In effetti le tempistiche appaiono piuttosto sospette, nonostante 3 mesi fa i due stessero insieme. Ma quindi, perchè non rivelare la gravidanza ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 ottobre 2021)è davvero incinta? La compagna disi mostra con un pancione sospetto, ma la realtà potrebbe essere diversa da quella che conosce il pubblicoscopre della presunta gravidanza della compagnain diretta nazionale grazie ad un video messaggio di Barbara D’Urso mandato in onda durante la prima serata del reality show lo scorso venerdì 8 ottobre. Da allora, si è tanto discusso della reazione die delle sue stesse dichiarazioni all’interno della casa: “mi sembra stano. Ci siamo visti a settembre e non mi ha detto nulla”. In effetti le tempistiche appaiono piuttosto sospette, nonostante 3 mesi fa i due stessero insieme. Ma quindi, perchè non rivelare la gravidanza ...

