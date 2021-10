(Di domenica 10 ottobre 2021) In una scuola di Pomezia, in provincia di Roma, altro epiisodio con ilprotagonista. Una studentessa si è sentitaine la scuola ha chiamato la mamma per farla tornare a casa. La ragazza, in quanto minorenne, non poteva uscire da scuola senza essere accompagnata. L'articolo .

orizzontescuola : Alunna si sente male in classe, ma la mamna non ha il green pass. Intervengono i Carabinieri -

Si è sentita male in classe e la scuola ha chiamato la mamma per farla tornare a casa, nella sua abitazione: la ragazza, in quanto minorenne, non poteva infatti uscire senza essere accompagnata da un ...