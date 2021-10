Altro che Italia di "riserva": gol e spettacolo col Belgio, azzurri trascinati dal trio Locatelli-Barella-Chiesa (Di domenica 10 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – L'Italia rialza la testa dopo la prima sconfitta negli ultimi tre anni e chiude nel migliore dei modi la Nations League, aggiudicandosi per 2-1 la finale per il terzo posto contro il Belgio. Senza Bonucci, la fascia di capitano va a Donnarumma che, dopo i fischi di San Siro, raccoglie gli applausi dei presenti all'Allianz Stadium di Torino. Maglia da titolare al centro dell'attacco per Raspadori, che prova a farsi vedere al 20? sul suggerimento di Chiesa. Ma la chance più importante del primo quarto di match è in favore del Belgio, che colpisce una traversa con Saelemaekers al 25?. Gli azzurri pressano alto e lottano su ogni pallone e al tramonto del primo tempo vanno a un soffio dal vantaggio: Berardi disegna un lancio perfetto per Chiesa, che scatta in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – L'rialza la testa dopo la prima sconfitta negli ultimi tre anni e chiude nel migliore dei modi la Nations League, aggiudicandosi per 2-1 la finale per il terzo posto contro il. Senza Bonucci, la fascia di capitano va a Donnarumma che, dopo i fischi di San Siro, raccoglie gli applausi dei presenti all'Allianz Stadium di Torino. Maglia da titolare al centro dell'attacco per Raspadori, che prova a farsi vedere al 20? sul suggerimento di. Ma la chance più importante del primo quarto di match è in favore del, che colpisce una traversa con Saelemaekers al 25?. Glipressano alto e lottano su ogni pallone e al tramonto del primo tempo vanno a un soffio dal vantaggio: Berardi disegna un lancio perfetto per, che scatta in ...

Advertising

matteograndi : I nostalgici della dittatura che marciano su Roma per protestare contro la dittatura sanitaria. Non ho altro da aggiungere vostro onore. - mauroberruto : Oggi a #Roma prove generali di ventennio (altro che #novax e #NoGreenPass) con la benedizione di leader che ancora… - simonebaldelli : Mi piacerebbe che nel dibattito politico italiano si potesse siglare una sorta di patto tra gentiluomini in cui si… - xManuelVanacore : RT @Zoroback_023: Ma esiste qualcuno su questa piattaforma che può parlare bene di Barella senza mettere in mezzo Tonali e viceversa?Sono d… - aronvstyles : @goldenitzan grazie amo, grazie davvero, non resta altro che sperare e pregare? anche a me, per qualsiasi cosa ci sono anch'io comunque ???? -