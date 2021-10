Altri 20 posti auto per Artegna | saranno ospitati nel parcheggio di via Montenars

Advertising

durezzadelviver : RT @silvyghi: @LaVeritaWeb si può (anzi, si deve!) leggere ovunque ma alcuni posti sono meglio di altri. Buona domenica! @BelpietroTweet @f… - MshAllh_theBook : @lucio22673283 Serve per calmierare andare a votare. Contare se M5S, LEGA, e altri (FI) 'esistano' ancora e debbano… - FiorellaAmoruso : RT @silvyghi: @LaVeritaWeb si può (anzi, si deve!) leggere ovunque ma alcuni posti sono meglio di altri. Buona domenica! @BelpietroTweet @f… - alex_antony17 : RT @silvyghi: @LaVeritaWeb si può (anzi, si deve!) leggere ovunque ma alcuni posti sono meglio di altri. Buona domenica! @BelpietroTweet @f… - panpanlariscos1 : RT @silvyghi: @LaVeritaWeb si può (anzi, si deve!) leggere ovunque ma alcuni posti sono meglio di altri. Buona domenica! @BelpietroTweet @f… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri posti

ForlìToday

L'amministrazione comunale, infatti, ha recentemente approvato un progetto che prevede interventi di riqualificazione ed ampliamento del parcheggio di via Montenars , che dai circa 30auto ...... totalmente incuranti del pericolo cui espongono se stessi e soprattutto gli. 'Furbetti della ... che a livello nazionale hanno istituito 385di blocco complessivi. I dati sulle multe emesse ...“La sede di Torre Faro è chiusa temporaneamente, non soppressa, a causa della cessata locazione dei locali ospitanti, così come comunicato al Comune di Messina e con un avviso pubblico all’esterno del ...