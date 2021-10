Alla Lega Navale di Salerno “La Vela è per tutti!” (Di domenica 10 ottobre 2021) Una giornata ricca di eventi Alla Lega Navale Italiana di Salerno oggi, a chiusura di un’estate all’insegna di manifestazioni e iniziative per il rispetto dell’ambiente, la promozione degli sport nautici e della cultura marinara e soprattutto a favore delle categorie svantaggiate e delle associazioni di volontariato che hanno affiancato anche quest’anno la Lega Navale. Al mattino ci sarà l’ultimo appuntamento dell’iniziativa “La Vela è per tutti!” con una passeggiata a Vela e motore lungo la costa del nostro golfo che ha come obiettivo quello di portare a bordo i ragazzi diversamente abili che vivono nei centri di riabilitazione. Saranno ospitati circa 20 ragazzi del Centro NUOVA ELAION di Eboli che avranno modo di vivere un’esperienza ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 10 ottobre 2021) Una giornata ricca di eventiItaliana dioggi, a chiusura di un’estate all’insegna di manifestazioni e iniziative per il rispetto dell’ambiente, la promozione degli sport nautici e della cultura marinara e soprattutto a favore delle categorie svantaggiate e delle associazioni di volontariato che hanno affiancato anche quest’anno la. Al mattino ci sarà l’ultimo appuntamento dell’iniziativa “Laè per” con una passeggiata ae motore lungo la costa del nostro golfo che ha come obiettivo quello di portare a bordo i ragazzi diversamente abili che vivono nei centri di riabilitazione. Saranno ospitati circa 20 ragazzi del Centro NUOVA ELAION di Eboli che avranno modo di vivere un’esperienza ...

