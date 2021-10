Alessio Sakara: “Ho aperto la porta mi sono trovato davanti quattro persone armate” (Di domenica 10 ottobre 2021) Occorrono sacrifici, allenamento e disciplina per entrare a fare parte della Ultimate Fighting Championship, l’organizzazione di arti marziali miste (MMA) statunitense. Lo sa bene Alessio Sakara che ieri sabato 9 ottobre è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme al collega Martin Castrogiovanni. “Collega” perché insieme conducono Tu si que Vales, lo show ‘macina-ascolti’ di Canale5. Sakara ha raccontato un’esperienza non molto piacevole, anzi: quando abitava in Brasile una sera come tante è uscito di casa e si è trovato davanti due ladri con armi da fuoco pronte a sparare: “Nel 2004 ritornavo da un combattimento dove mi ero anche rotto una costola e che per me è stato fondamentale: vedendo quello, gli americani decisero di mettermi sotto contratto. Ho aperto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Occorrono sacrifici, allenamento e disciplina per entrare a fare parte della Ultimate Fighting Championship, l’organizzazione di arti marziali miste (MMA) statunitense. Lo sa beneche ieri sabato 9 ottobre è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme al collega Martin Castrogiovanni. “Collega” perché insieme conducono Tu si que Vales, lo show ‘macina-ascolti’ di Canale5.ha raccontato un’esperienza non molto piacevole, anzi: quando abitava in Brasile una sera come tante è uscito di casa e si èdue ladri con armi da fuoco pronte a sparare: “Nel 2004 ritornavo da un combattimento dove mi ero anche rotto una costola e che per me è stato fondamentale: vedendo quello, gli americani decisero di mettermi sotto contratto. Hola ...

Advertising

Gazzettino : #alessio sakara e il tragico ricordo a '#verissimo': «Mi hanno portato via tutto». #silvia toffanin senza parole - infoitcultura : Verissimo, Alessio Sakara parla del suo dramma: “Mi hanno lasciato in mutande” - LaNostraTv - infoitcultura : Sapete perché Alessio Sakara è chiamato ‘Il legionario’? Svelato il motivo del suo soprannome: non indovinereste mai - infoitcultura : ALESSIO SAKARA/ 'Il ring? Ho sempre paura, chi dice di no è solo un bugiardo' - infoitcultura : Alessio Sakara glissa sulla Mennoia a Verissimo, poi l’abbandono del padre -