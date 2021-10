Alena Seredova | “Rapporti con le nuove wags? Il nuovo mondo non lo conosco | vado…”

(Di domenica 10 ottobre 2021) La ex moglie di Gigi Buffon ha risposto alle domande dei suoi follower. Ecco la situazionecon le "

Advertising

DonnaGlamour : Alena Seredova e la piccola Vivienne Charlotte: coccole tra madre e figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova

Yeslife

Scherzi sul lettone, coccole, abbracci, risate... le vip con le figlie sono mamme dolcissime e affettuose. Da Flora Canto ad, sui social condividono gli scatti più belli dei loro momenti di tenerezza con le loro cucciole, facendo il pieno di like e commenti da parte dei follower estasiati da questa ...La splendida attrice cecaè a dir poco meravigliosa mentre è stesa sul divano: nella foto, però, non è sola... La favolosa dirigente sportina naturalizzata italiana ha condiviso una nuova foto sul suo profilo ...La ex moglie di Gigi Buffon ha risposto alle domande dei suoi follower. Ecco la situazione rapporti con le "nuove" wags ...Scherzi sul lettone, coccole, abbracci, risate... le vip con le figlie sono mamme dolcissime e affettuose. Da Flora Canto ad Alena Seredova, sui social condividono gli scatti più belli dei loro moment ...