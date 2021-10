Afghanistan, primi colloqui di persona a Doha Usa-talebani (Di domenica 10 ottobre 2021) Funzionari statunitensi incontreranno, nella capitale del Qatar Doha, alti esponenti talebani questo fine settimana per colloqui volti a facilitare l'evacuazione di cittadini stranieri e afgani a rischio in Afghanistan. Gli Stati Uniti e i talebani terranno i loro primi colloqui di persona dal ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan a partire da sabato, ha affermato il Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti sono rimasti in contatto con i talebani da quando i nemici di vecchia data hanno conquistato Kabul ad agosto, quando le truppe statunitensi si sono ritirate: l'incontro sarà il primo faccia a faccia. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 ottobre 2021) Funzionari statunitensi incontreranno, nella capitale del Qatar, alti esponentiquesto fine settimana pervolti a facilitare l'evacuazione di cittadini stranieri e afgani a rischio in. Gli Stati Uniti e iterranno i lorodidal ritiro degli Stati Uniti dall'a partire da sabato, ha affermato il Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti sono rimasti in contatto con ida quando i nemici di vecchia data hanno conquistato Kabul ad agosto, quando le truppe statunitensi si sono ritirate: l'incontro sarà il primo faccia a faccia.

Advertising

dicofilo : RT @mimosaosa: 20 anni fa, ero in giro per Islamabad per un reportage sulla condizione femminile in Pakistan,scuole, posti di lavoro, merca… - patriziaandreoz : RT @mimosaosa: 20 anni fa, ero in giro per Islamabad per un reportage sulla condizione femminile in Pakistan,scuole, posti di lavoro, merca… - Mi85121752 : RT @mimosaosa: 20 anni fa, ero in giro per Islamabad per un reportage sulla condizione femminile in Pakistan,scuole, posti di lavoro, merca… - il_Conte78 : RT @mimosaosa: 20 anni fa, ero in giro per Islamabad per un reportage sulla condizione femminile in Pakistan,scuole, posti di lavoro, merca… - Laura6976 : RT @mimosaosa: 20 anni fa, ero in giro per Islamabad per un reportage sulla condizione femminile in Pakistan,scuole, posti di lavoro, merca… -