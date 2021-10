Ad Acerra il Festival Variazioni di genere | un intreccio di linguaggi e contaminazioni

(Di domenica 10 ottobre 2021) Dal 14 al 23 ottobre il Castello dei Conti di, sede del Museo di Pulcinella, ospiterà ildi”, un incontro tra le differenti discipline dello spettacolo, in undidiche garantiscono una proposta culturale ricca e variegata. 36 appuntamenti concentrati in 10 giorni, 20 spettacoli, 4 performance per il teatro ragazzi, differenti tipologie di laboratori, incontri e visite guidate con la partecipazione, oltre a protagonisti della musica e del teatro napoletano, anche di compagnie provenienti da tutta la Penisola. Ilvede la partecipazione di oltre 30 tra compagnie e collaborazioni, che condividono una visione interdisciplinare della spettacolarità ...

