A Rimini vacanza gratis: hotel a 1 euro, ma con le telecamere in stanza (Di domenica 10 ottobre 2021) La proposta di un hotel di Rimini: soggiorno gratis se si rinuncia alla privacy. telecamere in stanza e vacanza gratis Cosa sareste disposti a fare per avere una vacanza pressoché gratis? Sareste pronti a rinunciare anche alla vostra privacy e a farvi riprendere giorno e notte dalle telecamere? Se la risposta è sì, la proposta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Una vacanza per coppie di cinque giorni a un euro a notte a patto che gli ospiti accettino di essere in diretta str… - nuova_venezia : Soggiorno di cinque notte per le coppie che accetteranno di essere sempre riprese dalle telecamere. La proposta del… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Una vacanza per coppie di cinque giorni a un euro a notte a patto che gli ospiti accettino di essere in diretta streaming… - CorriereAlpi : Soggiorno di cinque notte per le coppie che accetteranno di essere sempre riprese dalle telecamere. La proposta del… - tribuna_treviso : Soggiorno di cinque notte per le coppie che accetteranno di essere sempre riprese dalle telecamere. La proposta del… -