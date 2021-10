9:30 Love is in the air, anticipazioni oggi 10 ottobre: (Di domenica 10 ottobre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi domenica 10 ottobre di Love is in the Air, settimo appuntamento della settimana in onda eccezionalmente intorno alle ore 16. Che accadrà ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Serkan riuscirà a ricordare l’amore per Eda? Il piano della Yildiz funzionerà? Le anticipazioni raccontano che Selin e Deniz si coalizzeranno per non permettere a Serkan ed Eda di stare insieme. Love is in the Air va in onda anche oggi, domenica 10 ottobre, su Canale 5 alle ore 16.00, dopo che sono saltate le puntate di Amici e di Verissimo. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? Eda sta continuando con il ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 10 ottobre 2021)is in the Air,domenica 10diis in the Air, settimo appuntamento della settimana in onda eccezionalmente intorno alle ore 16. Che accadrà ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Serkan riuscirà a ricordare l’amore per Eda? Il piano della Yildiz funzionerà? Leraccontano che Selin e Deniz si coalizzeranno per non permettere a Serkan ed Eda di stare insieme.is in the Air va in onda anche, domenica 10, su Canale 5 alle ore 16.00, dopo che sono saltate le puntate di Amici e di Verissimo. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? Eda sta continuando con il ...

