38 agenti feriti | 600 manifestanti identificati | 12 arresti | il bilancio delle violenze ' no green pass'

(Di domenica 10 ottobre 2021) Oltre agli storici leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore in stato di arresto anche due ex appartenenti ai Nuclei armati ...

Advertising

fanpage : I manifestanti #nogreenpass hanno letteralmente devastato i reparti del pronto soccorso dell'ospedale. Feriti due s… - Corriere : Guerriglia urbana dei no vax, Roma bloccata per ore. Draghi: «Intimidazioni inaccettab... - Corriere : ?? Prima di mezzanotte il bilancio era di quattro arrestati, alcuni poliziotti feriti e altri contusi, compreso qual… - Daviderel4 : RT @fanpage: I manifestanti #nogreenpass hanno letteralmente devastato i reparti del pronto soccorso dell'ospedale. Feriti due sanitari e d… - GramsciAG : RT @fanpage: I manifestanti #nogreenpass hanno letteralmente devastato i reparti del pronto soccorso dell'ospedale. Feriti due sanitari e d… -

Ultime Notizie dalla rete : agenti feriti

In totale sono 38 glinegli scontri, tra questi un dirigente della questura che ha riportato la frattura di una costola e un operatore della polizia scientifica a cui è stato fratturato ...14.04 Roma,38. 600 identificati Ci sono 38tra le forze dell'ordine, negli scontri di ieri a Roma durante la manifestazione No Green pass. In piazza circa 10 mila persone,tra cui militanti ...L’incidente è avvenuto sulla Circonvallazione Gianicolense e i due agenti a bordo sono finiti in codice rosso all’ospedale San Camillo. Lo scontro è avvenuto questa… Leggi ...Tra gli arrestati per gli scontri nel centro della Capitale ci sono anche i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Politica compatta nel condannare le violenze, per Giuseppe Conte ...