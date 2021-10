12 arresti dopo le violenze a Roma: tra loro anche i due leader, incastrati da un video (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono dodici le persone arrestate dopo la manifestazione a Roma contro il Green pass. Tra questi ci sono i vertici di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e leader Romano. I due sono stati beccati attraverso un video girato nella giornata di sabato 9 ottobre. dopo l'assalto alla Cgil anche Maurizio Landini ha voluto esprimere la propria rabbia contro i manifestanti: "Quella di sabato è una ferita democratica, un atto di offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti", ha detto il segretario generale durante l'assemblea generale del sindacato. Solidarietà anche da Mario Draghi che con una nota da Palazzo Chigi ha fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono dodici le persone arrestatela manifestazione acontro il Green pass. Tra questi ci sono i vertici di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamentenazionale eno. I due sono stati beccati attraverso ungirato nella giornata di sabato 9 ottobre.l'assalto alla CgilMaurizio Landini ha voluto esprimere la propria rabbia contro i manifestanti: "Quella di sabato è una ferita democratica, un atto di offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti", ha detto il segretario generale durante l'assemblea generale del sindacato. Solidarietàda Mario Draghi che con una nota da Palazzo Chigi ha fatto ...

Advertising

fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - Agenzia_Italia : Dopo scontri green pass 12 arresti, in manette anche vertici di Forza Nuova - servino_angela : Ecco perché è successo SOLO a Roma... No Green Pass, 12 arresti dopo gli scontri: in manette vertici di Forza Nuo… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati dopo gli scon… -